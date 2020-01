Capitan voltagabbana salva il referendum contro il taglio dei parlamentari votato quattro volte (Di sabato 11 gennaio 2020) A smascherare Matteo Salvini ci pensa Giorgia Meloni. “Fratelli d’Italia è l’unico gruppo in Senato a non aver firmato per chiedere la celebrazione del referendum confermativo sul taglio del numero dei parlamentari. Una scelta coerente con i nostri voti in Parlamento, sempre a favore della diminuzione dei parlamentari”, dichiara in una nota il presidente di Fratelli d’Italia, facendo venire a galla tutte le contraddizioni dell’ex ministro dell’Interno. Sebbene la Lega abbia sostenuto e votato per quattro volte la legge sul taglio dei parlamentari (600 eletti rispetto agli attuali 945) oggi scende in campo per renderne possibile il referendum confermativo. Giovedì doveva essere il giorno della consegna delle firme di 66 senatori in Cassazione – il termine ultimo è il 12 gennaio – per chiedere il referendum. Ma all’ultimo si sono sfilati quattro senatori di Forza Italia, vicini a Mara ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

