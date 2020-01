Canada, il primo ministro al veleno: “Giustizia per l’aereo abbattuto” (Di sabato 11 gennaio 2020) Il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, non ci sta e continua a lanciare frecciate all’Iran. Per il premier canadese ci vuole giustizia. Le dichiarazioni del presidente iraniano Hassan Rouhani, non sono bastate al primo ministro canadese Justin Trudeau. Infatti proprio alle prime ore del mattino, Rouhani aveva preso posizione nei confronti dell’errore umano delle … L'articolo Canada, il primo ministro al veleno: “Giustizia per l’aereo abbattuto” proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

