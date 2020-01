Calciomercato Torino, Bonifazi in bilico tra due destinazioni (Di sabato 11 gennaio 2020) Calciomercato Torino, Bonifazi si conferma in uscita a gennaio: il difensore in bilico tra due destinazioni in Serie A Kevin Bonifazi, nonostante la gara da titolare in Coppa Italia contro il Genoa, è destinato a lasciare il Torino. Nel suo futuro però non ci sarà l’Atalanta, che ha definito con il Milan il ritorno di Caldara. La lotta a due, allora, sembra essere quella tra Spal e Fiorentina, al lavoro per averlo già a gennaio. Più defilata, infatti, anche la posizione del Bologna. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

GIUSPEDU : RT @PianetaMilan: #Calciomercato #Milan - Sondaggio con il #Torino per #Meite - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - Sondaggio con il #Torino per #Meite - margras70 : RT @diegofornero: Il #calciomercato potrebbe sicuramente cambiare qualcosa nelle gerarchie della Serie A: duole constatare che, mentre club… -