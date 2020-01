Calciomercato Serie B e Serie C, innesti all’Empoli per cambiare passo: valzer di attaccanti, scambio per la Cremonese (Di sabato 11 gennaio 2020) Calciomercato Serie B E Serie C – Non solo le trattative di Calciomercato di Serie A, si muovono anche i club in Serie B e Serie C, importanti indicazioni nelle ultime ore, le operazioni entrano sempre più nel vivo con le squadre intenzionate a rinforzare le rose per la seconda parte di stagione. Ancora rinforzi per l’Empoli, dopo aver ufficializzato in giornata l’arrivo del’attaccante Andrea La Mantia dal Lecce, ha reso noto di aver “raggiunto l’accordo con l’Udinese Calcio per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al termine della stagione, del diritto alle prestazioni sportive di Francisco Sierralta Andres Carvallo”. Il Pescara ha chiesto Carvalho alla Juventus, il Pisa ha chiuso per Vido e Soddimo, Il Venezia ha chiesto Monachello all’Atalanta, il Frosinone D’Elia all’Ascoli, quest’ultima segue ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Calciomercato #SerieB e #SerieC, innesti all'Empoli per cambiare passo: valzer di attaccanti, scambio per la Cremo… - calciomercato_m : MERCATO - CdM: iI Napoli ha rifiutato le offerte di quattro club di Serie A per Luperto - IsaaakCAErvello : RT @OnorioFerraro: ?? Prima #Tutino in prestito dal #Napoli (ricordate la B a #Cosenza) poi #LaMantia che arriva dal #Lecce: l’#Empoli si ca… -