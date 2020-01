Calciomercato Milan, per il centrocampo c’è l’ex Inter: il punto (Di sabato 11 gennaio 2020) Calciomercato Milan, per il centrocampo spunta l’idea che porta ad un ex calciatore dell’Inter Il Milan ha concluso una doppia operazione in difesa, in entrata ed uscita, con l’addio di Caldara e l’arrivo di Kjaer. Quest’ultimo sta svolgendo le visite mediche ed arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro. … L'articolo Calciomercato Milan, per il centrocampo c’è l’ex Inter: il punto proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

FabrizioRomano : Simon Kjaer al Milan, affare in chiusura ???? @DiMarzio @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | Il #Tottenham chiede #Piatek. La situazione - FabrizioRomano : Mattia Caldara torna all’Atalanta: colpo in prestito di 18 mesi con diritto di riscatto a 15 milioni più percentual… -