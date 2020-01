Calciomercato Milan: il portiere Begovic vicinissimo ai rossoneri (Di sabato 11 gennaio 2020) Calciomercato Milan: i rossoneri sarebbero ad un passo di Asmir Begovic, portiere bosniaco del Qarabag che sostituirà Reina Pepe Reina è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Aston Villa e per questo motivo il Milan è alla ricerca del sostituto dello spagnolo. Secondo quanto riportato da Di Marzio i rossoneri sono ad un passo da Asmir Begovic. Il portiere bosniaco, in prestito al Qarabag dal Bournemouth, è vicinissimo al Milan e sarebbe lui il candidato ideale per sopperire alla partenza di Reina. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

