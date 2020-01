Calciomercato, le notizie di oggi – Doppio addio al Torino, il Genoa tenta il Piatek bis, sorpresa Milan (Di domenica 12 gennaio 2020) Calciomercato, le notizie di oggi – Il Calciomercato è ripartito ed ha già regalato colpi importanti. Il riassunto della giornata di trattative. Doppio addio al Torino – Movimento in attacco per i granata. Zaza verso l’accordo con lo Zenit, per il sostituto sembra una sfida a due: Scamacca o Pinamonti. Lo sfogo di Salvatore Sirigu dopo la sfida di Coppa Italia contro il Genoa rischia di costare caro: il portiere può lasciare il Torino. Il Genoa tenta il Piatek bis – In arrivo il nuovo attaccante in casa Genoa, si tratta di Patryk Klimala è un calciatore polacco, attaccante del Jagiellonia, trattativa ai dettagli. Nuovo portiere al Milan – Sarà Asmir Begovic il nuovo vice Donnarumma. Con Reina diretto in prestito con diritto di riscatto all’Aston Villa, dovrebbe arrivare nelle prossime ore a Milano il portiere bosniaco, 32 anni, reduce dall’esperienza al ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

