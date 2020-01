Calciomercato, il nuovo portiere al Milan: ‘dramma’ per i tifosi del Torino, mosse di Bologna e Sampdoria (Di sabato 11 gennaio 2020) Si sta giocando la giornata valida per il campionato di Serie A, le partite del sabato hanno regalato grosse emozioni. Nel frattempo il Calciomercato non si ferma, le dirigenze sono al lavoro per rinforare le rose non solo per il mercato di gennaio ma anche per la prossima stagione, ecco tutte le trattative nel dettaglio. DE CEGLIE – Nuova squadra per Paolo De Ceglie, il calciatore ex Juventus ha firmato un contratto triennale col Miami Beach, che milita nella Usl Championship, lega di secondo livello del campionato americano e dovrà anche occuparsi anche della ricerca di giovani talenti. Milan – Sarà Asmir Begovic il nuovo vice Donnarumma. Con Reina diretto in prestito con diritto di riscatto all’Aston Villa, dovrebbe arrivare nelle prossime ore a Milano il portiere bosniaco, 32 anni, reduce dall’esperienza al Qarabag ma di proprietà del ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

MarcoBovicelli : #Milan, visite mediche in corso per Simon #Kjaer: giocatore arrivato alla Clinica La Madonnina, le prime immagini d… - GoalItalia : Il Milan, dopo aver preso Kjaer, mette nel mirino Alfred Duncan ???? - DiMarzio : #Calciomercato #Verona, nuovo rinforzo per Juric: arriva #Borini -