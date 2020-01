Calcio a 5: i convocati dell’Italia di Alessio Musti per il raduno a Genzano. Si pensa all’Elite Round (Di sabato 11 gennaio 2020) La Nazionale italiana di Calcio a 5 torna a bussare alla porta. E’ stato diramato l’elenco dei convocati dell’Italia di Alessio Musti in vista del raduno in preparazione dell’Elite Round di qualificazione ai Mondiali 2020, che si giocherà in Portogallo dal 30 gennaio al 2 febbraio. La compagine tricolore si ritroverà a Genzano di Roma prima di partire alla volta di Póvoa de Varzim, cittadina a nord di Porto, dove appunto si svolgerà il quadrangolare qualificante per la fase finale alla rassegna iridata. La selezione nostrana dovrà affrontare non soltanto i forti padroni di casa del Portogallo, ma anche la Bielorussa (già affrontata nei Main Round) e la Finlandia. Giova ricordare che accederanno ai campionati del mondo le quattro vincitrici dei gironi, mentre le seconde classificate dovranno ricorrere agli spareggi, da cui poi usciranno le ultime due squadre ... Leggi la notizia su oasport

sportface2016 : #FiorentinaSpal, i convocati di #Iachini: c'è #Cutrone - tuttosport : #Torino, i convocati per il #Bologna: si ferma #Zaza ? ?? - GrottaNews : V.Equense, importanti recuperi domani per la sfida salvezza con l’Alfaterna - Il resto del calcio -