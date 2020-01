Calcinacci caduti galleria tra Bergamo e Brescia: “Situazione sotto controllo, da lunedì verifiche” (Di sabato 11 gennaio 2020) Le autorità rassicurano i cittadini in relazione alla caduta di Calcinacci nella galleria di via Mala tra Bergamo e Brescia, che ha visto coinvolta un'automobile per fortuna senza che ci fossero feriti. Non ci sarebbe pericolo di crolli strutturali della galleria e da lunedì sono previsti interventi di verifica e manutenzione. Leggi la notizia su milano.fanpage

quattroruote : Dei calcinacci sono caduti dalla volta di una #galleria del bergamasco: i detriti hanno colpito tre #auto in transi… - infoitinterno : Calcinacci caduti in galleria, colpita un’automobile - zazoomblog : Calcinacci caduti in galleria tra Bergamo e Brescia colpita un’automobile - #Calcinacci #caduti #galleria #Bergamo -