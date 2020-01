Calciatori Panini, girato a Napoli lo spot delle celebri figurine (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Sarà il lungomare di Napoli la location del nuovo spot dell’album dei Calciatori Panini. Tra i protagonisti del lancio del celebre album Panini c’è anche l’artista salernitano Rocco Hunt. Il video promozionale, girato alla Rotonda Diaz sul lungomare di Mergellina, vede insieme al rapper nostrano anche numerosi bambini che giocano a calcio per le vie di San Pasquale nel quartiere Chiaia. La nuova raccolta dell’album Panini Calciatori 2019-2020 è ormai da giorni già in edicola. Lo spot premia così la grande passione di Napoli per il calcio, in città molto più che un semplice sport. L'articolo Calciatori Panini, girato a Napoli lo spot delle celebri figurine proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

