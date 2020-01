Cagliari Milan: Ibrahimovic per superare la densità di Maran (Di sabato 11 gennaio 2020) Cagliari-Milan sarà una partita in cui Ibrahimovic deve fare la differenza. I sardi sono soliti difendersi con un blocco basso Il Cagliari è una squadra fisica, che è solita difendersi con un blocco medio-basso. Raramente va a pressare in avanti, preferisce fare tanta densità in mezzo e bloccare le soluzioni di passaggio nella propria metà campo. Un esempio nella slide sopra. Proprio per questo, sarà una partita in cui il Milan si aspetta molto da Ibrahimovic. La qualità dello svedese per aprire una squadra che si difende molto bassa, con l’ex PSG totale catalizzatore della manovra offensiva. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

