Cagliari-Milan 0-2, le pagelle di CalcioWeb: Ibra è tornato, il Diavolo si risveglia in Sardegna (Di sabato 11 gennaio 2020) Cagliari-Milan, le pagelle di CalcioWeb – Il Milan espugna la Sardegna Arena, il Cagliari ne esce sconfitto per 0-2. Rialza la china la squadra di Stefano Pioli, che ritrova la vittoria grazie anche ad un’ottima prestazione di carattere. La presenza in campo di Ibrahimovic si è fatta sentire, la squadra ne ha beneficiato sotto ogni aspetto. Buon primo tempo con le due squadre abbastanza chiuse in difesa, ma che hanno tentato a vicenda di sovrastarsi. Costretto a mettersi in mostra l’estremo difensore svedese Olsen, bravo a negare il vantaggio a Theo Hernandez e Ibrahimovic. Brivido invece per Donnarumma, che legge male la traiettoria di un lancio lungo e per poco non viene beffato da Nandez con un pallonetto da metà campo. Nella ripresa la musica cambia e il match si indirizza subito dopo pochi secondi il fischio d’inizio: al 46′ Leao raccoglie il ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

