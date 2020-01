Cagliari-Milan 0-2, Ibrahimovic trascina i rossoneri alla vittoria (VIDEO) (Di sabato 11 gennaio 2020) Il Milan vince per 2-0 a Cagliari ma soprattutto Ibrahimovic mette a segno la sua prima rete in Italia. Avrebbe voluto farla all’esordio ma ha dovuto attendere la seconda. Al 65′ – Hernandez crossa di prima da sinistra per Ibrahimovic che incrocia immediatamente con il mancino nonostante l’opposizione di Cigarini: pallone nell’angolo, nulla da fare per Olsen Impazziscono ti tifosi sui social che sottolineano che “ha fatto più Zlatan in un’altra partita e mezzo che Piatek in 4 mesi” oppure quello a cui neanche Pioli credeva alla vigilia di questa partita, cioè che Ibra avesse i 90’ nelle gambe. This #biggy237 stuff won’t stop me from enjoying my normal #Saturday soccer.#Ibrahimovic just notified his presence pic.twitter.com/cSdR2lAEis — Leggi la notizia su ilnapolista

