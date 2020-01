Cagliari-Milan: 0-2. Apre Leao, Ibra torna al gol in Italia e chiude la partita: 123esima rete in Serie A (Di sabato 11 gennaio 2020) Il nuovo esordio di Ibra con il Milan è proprio come lo svedese sperava. Il 38enne, trasferitosi alla squadra rossonera a parametro zero, è tornato in Italia dopo la sua esperienza ai Los Angeles Galaxy, con cui ha realizzato 53 gol in 58 partite. La prima partita di Ibra nel ritorno al Milan è contro il Cagliari, che viene sconfitto dai rossoneri per 2 a 0. Ibra non è molto rapido in campo, ma controlla bene il pallone e si dimostra pericoloso in diverse occasioni. Il campione svedese tocca pochi palloni nei primi quindici minuti. I rossoneri sono pressati dal Cagliari, che, pur non risultando troppo pericoloso, concede pochi spazi. Al quindicesimo c’è il primo guizzo di Ibra in area di rigore, ma la giocata si conclude con un nulla di fatto. Ancora al 18esimo lo svedese è anticipato da Robin Olsen, il portiere del Cagliari. Al 30esimo c’è la prima occasione davvero ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

