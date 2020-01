Bulldog morto all’interno di un negozio di toelettatura, schiacciato dal tavolo (Di sabato 11 gennaio 2020) La protagonista di questa storia, è una donna di nome Vicki Seifert, proprietaria di un Bulldog di due anni, di nome Minnie. Era un normalissimo giorno, quando Vicki ha portato il suo amico a quattro zampe dal toelettatore. Voleva fargli dare una pulita e farli tagliare le unghie. Come faceva ogni volta, lo ha lasciato nelle mani dei professionisti ed è andata a fare una passeggiata, in attesa che la chiamassero e la informassero di aver finito. Mentre stava passeggiando però, ha notato uno strano movimento intorno al negozio, così ha deciso di tornare ad affacciarsi. Quando è entrata, ha visto Minnie morto, schiacciato dal tavolo da toeletta. I toelettatori le hanno detto di aver sentito il cuore del cane e di essersi accorti che non batteva più. Si erano allontanati soltanto un secondo e quando ... Leggi la notizia su bigodino

provinciapavese : Per la sua padrona, il bulldog Ettore è morto di paura a causa dei botti esplosi per ore tra Pavia e Valle -