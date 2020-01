Bournemouth-Watford: probabili formazioni, pronostico e quote (Di sabato 11 gennaio 2020) Bournemouth-Watford: probabili formazioni, pronostico e quote Bournemouth-Watford sarà uno dei posticipi della 22esima giornata di Premier League. Calcio d’inizio previsto alle ore 15:00 di domenica 12 gennaio presso il Vitality Stadium di Bournemouth. Il Bournemouth adesso occupa la terzultima piazza in classifica con 20 punti e proviene dalla sconfitta in trasferta contro il West Ham United per 4-0. Periodaccio per le cherries, reduci da ben otto sconfitte negli ultimi dieci incontri in campionato. La situazione è grigia per una squadra che, nonostante lotti sempre per la salvezza, si ritrova raramente così in basso. E’ ora di reagire e portare a casa punti importanti. Il Watford è penultimo con 19 punti e giunge dalla vittoria in casa contro il Wolverhampton per 2-1. L’arrivo in panchina di Nigel Pearson ha segnato una svolta per la stagione degli Hornets, ... Leggi la notizia su termometropolitico

