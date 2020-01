Bournemouth-Watford, Premier League: pronostici (Di sabato 11 gennaio 2020) Bournemouth-Watford è una partita della ventiduesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: pronostici e probabili formazioni. Bournemouth – Watford domenica ore 15:00 La salvezza rimane un traguardo non semplice da raggiungere per il Watford, alle prese con tanti problemi sin dall’inizio dell’attuale annata calcistica. Il quarto manager stagionale di questa squadra, comunque, sta svolgendo un lavoro più che discreto. Dopo i rapidi esoneri di Javi Gracia e Quique Sanchez Flores, un interregno di Hayden Mullins ha preceduto l’arrivo di Nigel Pearson, sotto la guida del quale gli Hornets hanno sinora perso soltanto contro il fortissimo Liverpool e sono successivamente riusciti a collezionare cinque risultati utili consecutivi in impegni ufficiali. Si tratta di una striscia positiva tuttora aperta, che il club della famiglia Pozzo potrebbe ... Leggi la notizia su ilveggente

