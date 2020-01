Botte e offese ad anziano disabile in comunità, i nomi degli indagati (VIDEO) (Di sabato 11 gennaio 2020) Mentre lui si lamentava per i forti dolori, arrivavano le percosse, le minacce e le offese. Erano chiamati “I Demoni” i titolari della comunità alloggio “Anni Azzurri” alla Zisa. Le urla dell’anziano di 84 anni in sedia a rotelle disturbavo le giornate degli operatori. Si tratta di quattro componenti del nucleo familiare, Brigida Camarda, Michele, Antonino ed Eduardo Riccobono, e una badante esterna, Rosa Briolotta, che gestivano la casa di riposo. Lo scrive il Giornale di Sicilia. “Zitto maledetto vecchio… Sei un maledetto vecchio… Non ti lavo più, resterai sporco. Ma perché stai su questa terra?”, questo e altro banno intercettato i poliziotti del Commissariato Zisa. L’indagine è partita da una denuncia di una operatrice che ha lavorato in quella comunità per un giorno. Il Gip ha deciso per gli indagati il divieto di ... Leggi la notizia su direttasicilia

