Bomber film stasera in tv 11 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming (Di sabato 11 gennaio 2020) Bomber è il film stasera in tv sabato 11 gennaio 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Bomber film stasera in tv: cast e scheda GENERE: CommediaANNO: 1982REGIA: Michele Lupocast: Bud Spencer, Jerry Calà, Stefano Mingardo, Kallie Knoetze, Gegia, Valeria Cavalli, Nando Murolo, Ferdinando Paone, Bobby Rhodes, Giorgio Vignali, Rick BattagliaDURATA: 112 Minuti Bomber film stasera in tv: trama L’ex campione di pugilato Bomber finisce come marinaio su una nave destinata alla demolizione. Nel porto di Livorno, Bomber si incontra con un bizzarro manager di pugilato, il quale coltiva, senza fortuna, il sogno di scoprire nuovi talenti. Questa sua ricerca è acuita dalla presenza di una ben attrezzata palestra nella base militare americana locale: la “Camp ... Leggi la notizia su cubemagazine

