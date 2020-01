Bologna, il quartiere della Bolognina si candida a diventare il volto nuovo e cosmopolita della città (Di sabato 11 gennaio 2020) Gli skate guizzano come saette, in un incavo di spazio delimitato da un lato dai cavi dell’alta tensione della ferrovia di Bologna, dall’altro da due blocchi di acciaio alti 10 metri eretti in memoria della Shoah. Il Ponte Matteotti è lì di fianco, a separare fisicamente e simbolicamente il cuore della città dalla sua prima periferia nord. Siamo nel quartiere della Bolognina, dove la memoria del passato è conservata e valorizzata, che si tratti di avvenimenti locali – qui ci fu la svolta iniziata nell’89 che avrebbe portato allo scioglimento del Pci – o di eventi avvenuti altrove, come lo sterminio nazista degli ebrei e la tragedia del Dc 9 precipitato a Ustica, i cui resti sono conservati in un museo poco distante dalla stazione. Nonostante la forte identità storica e politica, la Bolognina sta un po’ alla volta aprendo le sue strade al futuro, candidandosi a diventare il ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

