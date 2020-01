Boeing, via il Ceo Muilenburg… con un assegno da 62 milioni di dollari (Di sabato 11 gennaio 2020) Polemiche sul Boeing 737 dopo le recenti tragedie aeree. Lascia – con sessantadue milioni di dollari in tasca – il Ceo Dennis Muilenburg. Le recenti polemiche che hanno investito il Boeing 737 hanno portato all’allontanamento del Ceo Dennis Muilenburg, pronto a iniziare una nuova vita forte di un tesoretto da sessantadue milioni di dollari. fonte foto https://www.facebook.com/Boeing/ Boeing, lascia il Ceo Muilenburg Muilenburg lascia la società in seguito alle polemiche legate al Boeing 737, protagonista di due tragedie aeree che sono costate la vita a centinaia i persone. In attesa di fare luce sulla dinamica degli incidenti e a causa delle critiche del personale di volo, il 737 è stato lasciato a terra con un inevitabile contraccolpo economico. Sessantadue milioni all’ex Ceo di Boeing Muilenburg L’ex Ceo lascia il suo posto senza una ... Leggi la notizia su newsmondo

