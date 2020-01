Boeing ucraino, a Teheran proteste contro Khamenei: “Dimettiti. Il nostro nemico è qui, non sono gli Usa” (Di sabato 11 gennaio 2020) La piazza che chiede le dimissioni del comandante supremo delle forze armate, l’ayatollah Ali Khamenei, nel giorno in cui l’Iran ammette di avere abbattuto per errore il Boeing dell’Ukranian Airlines, causando così la morte di tutti i 176 passeggeri. Una verità che fino a ieri bollava come inaccettabile e che era stata già avanzata come ipotesi dalle potenze occidentali. La conferma di oggi ha scatenato le proteste a Teheran: studenti si sono radunati davanti alla Amirkabir University, per esprimere solidarietà alle famiglie delle vittime. I manifestanti avrebbero dovuto accendere candele per una fiaccolata in memoria delle vittime, ma hanno poi iniziato a gridare “Le dimissioni non bastano, ci vuole un processo” e “Pasdaran, vergognatevi e lasciate il Paese”. E ancora, nella capitale come a Mashhad, ‘Comandante, dimettiti!’, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

