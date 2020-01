Boeing, l’ex Ceo Dennis Muilenburg lascia con 62,2 milioni di dollari: era stato cacciato dopo i disastri dei voli Max 737 (Di sabato 11 gennaio 2020) Era stato licenziato a fine dicembre dopo la scarsa risposta della compagnia ai disastri della Lion Air e della Ethiopian Airlines, in cui hanno perso la vita 346 persone, e la messa a terra del suo aereo più venduto, il 737 Max. Lo stesso modello che i dipendenti sbeffeggiavano perché “progettato da clown e controllato da scimmie”. Ma l’ex Ceo di Boeing Dennis Muilenburg, pur non ricevendo la liquidazione, lascerà la società con 62,2 milioni di dollari, tra azioni, opzioni e altri benefici accumulati in quasi 35 anni di attività nella compagnia. Muilenburg, che era Ceo dal 2015, detiene dal 2013 anche stock option non esercitate che valgono oltre 18,5 milioni di dollari. Il nuovo presidente del consiglio di amministrazione David Calhoun gli subentrerà lunedì: per lui, ex dirigente di General Electric e Nielsen, è già pronto un bonus di 7 milioni di dollari se riporterà Max ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

