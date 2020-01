Biathlon, startlist e pettorali di partenza mass start femminile Oberhof 2020: programma, orari e tv (Di sabato 11 gennaio 2020) Penultima gara in programma ad Oberhof, in Germania, per la Coppa del Mondo 2019-2020 di Biathlon, dove domani, domenica 12 gennaio, a partire dalle ore 12.45 è in programma la 12.5 km mass start femminile: per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. Di seguito il programma completo della mass start femminile della Coppa del Mondo 2019-2020 di Biathlon di Oberhof con l’orario e la startlist. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Eurosport 1. Prevista anche la diretta in streaming tramite Eurosport Player. OA Sport, inoltre, vi offrirà la diretta live testuale della gara. programma mass start femminile Oberhof Domenica 12 gennaio ore 12:45 12.5 km mass start femminile diretta tv su Eurosport 1 diretta streaming su Eurosport Player diretta live testuale su OA Sport startlist mass start femminile Oberhof 1 WIERER Dorothea ITA 2 ... Leggi la notizia su oasport

