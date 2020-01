Biathlon, la Norvegia non si ferma e vince la terza staffetta femminile in stagione. Italia nona (Di sabato 11 gennaio 2020) La Norvegia non si ferma più e vince la staffetta femminile a Oberhof, siglando il terzo successo su tre nel format di stagione della Coppa del mondo di Biathlon. La formazione composta da Synnøve Solemdal, Ingrid Tandrevold, Marte Røiseland e Tiril Eckhoff ha avuto la meglio dopo una serrata battaglia sulla Svezia e sulla Francia, dimostrandosi ancora una volta l’assoluta padrona delle staffette. In particolare si è potuto apprezzare un’ultima frazione davvero entusiasmante dove Eckhoff, Justine Braisaz e Hanna Öberg si sono trovate insieme e sono restate fianco a fianco fino all’ultimo poligono, dove la svedese ha rischiato l’impossibile, una strategia che non ha pagato visto che sono arrivati due errori e la norvegese è potuta scappare via. Alla fine il distacco per la Svezia è di 21″ mentre la Francia ne paga 33. Una buona Italia, dove paradossalmente ... Leggi la notizia su oasport

