Biathlon, la Norvegia beffa la Francia in volata a Oberhof. Italia nelle retrovie (Di sabato 11 gennaio 2020) Epilogo incredibile nella Staffetta maschile di Oberhof, quarta tappa della Coppa del mondo di Biathlon 2019/2020. La Norvegia trionfa ancora, questa volta in modo totalmente inedito, regolando la Francia solo in volata dopo aver quasi gettato al vento un successo che aveva già in tasca. Vetle Christiansen è arrivato con ampio margine all’ottavo poligono ma è stato costretto a girare, lasciando il via libera a Quentin Fillon Maillet. La reazione del norvegese è stata però cattiva e decisa, innescando le marce alte e recuperando immediatamente le code del rivale per poi dominarlo in volata. Si tratta del sesto successo su sei della Norvegia nelle staffette maschili e femminili di stagione, una dimostrazione di superiorità ormai schiacciante anche senza i suoi due migliori atleti, ovvero i fratelli Bø, e nonostante due giri di penalità. I transalpini pagano un lancio disastroso di ... Leggi la notizia su oasport

