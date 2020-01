Biathlon, Coppa del Mondo Oberhof 2020: Italia sperimentale nelle staffette. Francia e Norvegia favorite (Di sabato 11 gennaio 2020) Oggi, sabato 11 gennaio, ad Oberhof, in Germania, si disputeranno due staffette valide per la Coppa del Mondo di Biathlon: alle ore 12.00 è in programma la competizione femminile, mentre alle ore 14.15 è prevista la gara maschile. In entrambi i casi l’Italia si presenta al via con un quartetto rimaneggiato, da definire quasi sperimentale. Nella gara femminile infatti per l’Italia le frazioniste saranno, in quest’ordine, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Federica Sanfilippo e Michela Carrara, mentre in quella maschile la selezione azzurra sarà composta, nell’ordine, da Thomas Bormolini, Dominik Windisch, Saverio Zini e Thierry Chenal. Certamente le formazioni a cui guardare per il successo sono altre: tra gli uomini certamente i favori del pronostico dovrebbero essere tutti per la Francia, che non risparmia i big e schiera Emilien Jacquelin, Martin Fourcade, Simon ... Leggi la notizia su oasport

