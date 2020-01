Biathlon, azzurrini nelle retrovie nell’individuale alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 (Di sabato 11 gennaio 2020) Senza gloria per gli azzurrini la 12.5 km individuale maschile di Biathlon alle Olimpiadi Invernali Giovanili in corso a Losanna, in Svizzera: 22° Marco Barale, 38° Philipp Tumler, 43° Nicolò Betemps, 62° Daniel Oberegger. Vince il russo Oleg Domichek davanti all’austriaco Lukas Haslinger ed al francese Mathieu Garcia. L’oro va al russo Oleg Domichek, primo in 34’09″4 con due errori al tiro, l’argento è dell’austriaco Lukas Haslinger, secondo a 13″6, anch’egli con 18/20 al poligono, il bronzo va al francese Mathieu Garcia, terzo a 54″9 con tre bersagli non coperti. Medaglia soffiata per 1″5 al teutonico Elias Asal, quarto. In casa Italia è 22° Marco Barale, che manca nel complesso sette bersagli e chiude a 3’49″8, mentre si classifica 38° Philipp Tumler a 4’50″2, con cinque errori al tiro. Giunge 43° ... Leggi la notizia su oasport

