Beautiful | BROOKE vuole far cacciare QUINN e SHAUNA | anticipazioni USA

Come già riportatovi, nelle prossime puntate americane di Beautiful BROOKE Forrester sarà sconvolta dallo scoprire una verità… non proprio gradita! Eh sì: la Logan sarà vicinissima a rimettere insieme i pezzi del suo matrimonio con Ridge, ma nuovi avvicendamenti tra i loro figli rischieranno di complicare le cose. Ma non sarà l'unica spinosa questione che renderà le cose complicate per la coppia: BROOKE, infatti, avrà presto uno scontro con QUINN Forrester quando quest'ultima si schiererà con la sua amica SHAUNA Fulton. Proprio in questi episodi, BROOKE avrà scoperto tutto riguardo ai baci che la nuova arrivata si è scambiata con Ridge in questo momento di crisi coniugale e, ovviamente, non ne sarà affatto felice! Il bacio tra Ridge e SHAUNA / Beautiful

