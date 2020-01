Beautiful, anticipazioni prossime puntate: Zoe rischia di morire (Di sabato 11 gennaio 2020) anticipazioni Beautiful, puntate dal 13 al 19 gennaio: Zoe in grave pericolo Beautiful continua ad appassionare i telespettatori di tutto il mondo. Le anticipazioni di Beautiful dal 13 al 19 gennaio svelano che Zoe si troverà in grave pericolo a causa del padre Reese. Brooke non riesce a risollevare il morale di Hope. La giovane è distrutta dopo la morte di Beth. Reese formalizza l’atto per l’adozione di Phoebe. Le anticipazioni di Beautiful svelano che Flo si renderà conto che potrebbe finire in carcere. Reese le racconta l’amara verità: a Catalina c’erano due donne, Hope e un’altra partoriente. E’ stata quest’ultima a dare alla luce una bambina morta, non Hope. Reese ha scambiato le due neonate per salvare Zoe dagli strozzini. Nelle prossime puntate di Beautiful, Taylor e Steffy si recheranno da Flo per prendere la bambina. Hope litiga con ... Leggi la notizia su lanostratv

