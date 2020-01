Beautiful, anticipazioni 12-18 gennaio 2020: Thorne geloso di Katie (Di sabato 11 gennaio 2020) Emozionanti le nuove puntate di Beautiful che andranno in onda su Canale 5 dal 12 al 18 gennaio 2020. Liam proverà a consolare Hope, che non riuscirà a riprendersi dopo la morte di Beth. Nel frattempo, Thorne capirà che tra Bill e Katie c’è qualcosa di più della semplice amicizia. Beautiful anticipazioni dal 12 al 18 gennaio 2020 su Canale 5 Cosa succederà nelle puntate della soap opera americana in onda la prossima settimana sulla rete ammiraglia? Sally riceverà le scuse da Hope per averla aggredita dopo che le ha regalato un cucciolo di cane nella speranza di poterla distrarre un po’. La giovane Logan capirà di aver superato il limite e, nello stesso tempo, ringrazierà Wyatt e la sua fidanzata per il loro supporto. Liam crederà che Hope abbia fatto un piccolo passo avanti per superare il lutto di Beth. Le anticipazioni di Beautiful proseguono con Bill e Katie, che ... Leggi la notizia su kontrokultura

