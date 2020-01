Basket: clamorosa Pesaro, prima vittoria in Serie A 2020 in casa Fortitudo Bologna! Brescia passa a Reggio Emilia (Di sabato 11 gennaio 2020) clamorosa sorpresa nella prima giornata di ritorno della Serie A 2019-2020. La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, infatti, non solo trova la prima vittoria stagionale dopo 16 sconfitte in fila, ma lo fa espugnando il PalaDozza nella versione Fortitudo Bologna, un campo sul quale solo una settimana fa la squadra di Antimo Martino aveva conquistato il pass per la Coppa Italia. Nell’altro match della serata, successo esterno di Brescia in quel di Reggio Emilia, che vale il mantenimento del terzo posto solitario in classifica. GRISSIN BON REGGIO EMILIA-GERMANI Basket BRESCIA 81-87 (22-24, 37-48, 58-66) Inizio combattuto tra le due squadre, con Owens e Fontecchio che cercano di dare a Reggio Emilia un margine di vantaggio a metà primo quarto (14-10). Il blocco italiano di Brescia rimuove facilmente il pericolo di fuga della Grissin Bon, trovando peraltro la tripla di Moss che serve a ... Leggi la notizia su oasport

