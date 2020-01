Barbara D'Urso, l'uomo misterioso ha un volto. Clamoroso, ecco di chi si tratta (Di sabato 11 gennaio 2020) In Rete non si è parlato di altro se non dell’uomo misterioso comparso in una Ig stories di Barbara d’Urso. È scoppiato un vero caso. Migliaia di commenti, like e ipotesi. Barbara, regina degli ascolti Mediaset, aveva pubblicato un video durante una cena romantica ed è comparso anche un anello. Ades Leggi la notizia su liberoquotidiano

almanacco13 : Chirurgia estetica: Barbara D’Urso si fa impiantare altri 6 dotti lacrimali - zazoomnews : Verissimo gli ospiti della puntata di oggi: Giorgia Palmas e Magnini Barbara D’Urso e altri - #Verissimo #ospiti… - ggargiulo3 : @AleGuerani @ricpuglisi dubito che sia utile, ma è divertente come vedere le litigate da Barbara D’Urso in TV :) -