Bake Off Italia – All Stars Battle: Clelia D’Onofrio lascia (Di sabato 11 gennaio 2020) Clelia D'Onofrio Colpo di scena a Bake Off Italia – All Stars Battle. La seconda puntata si è aperta con un abbandono doloroso, che ha preoccupato pubblico e concorrenti e cambiato gli assetti della gara: Clelia D’Onofrio ha lasciato il programma a causa di una “caduta”. Bake Off All Stars Battle: Clelia D’Onofrio affida la sua squadra ai colleghi Il conduttore Flavio Montrucchio, per spiegare l’assenza di Clelia sotto il tendone, ha letto a tutti una lettera scritta da lei, nella quale la “lady di ferro” ha annunciato la decisione di affidare i propri concorrenti agli altri due giudici, perchè impossibilitata a proseguire nel programma. “Cari pasticceri, a volte si cade nella vita e io sono caduta, con la grazia e la raffinatezza che mi contraddistinguono sempre. Ma tranquilli, mi sono rialzata subito, però devo stare a ... Leggi la notizia su davidemaggio

