Avete mai visto l’ex fidanzata del principe Harry? Chi c’era prima di Meghan [FOTO] (Di sabato 11 gennaio 2020) In questi giorni non si fa altro che parlare della decisione di Harry e Meghan, i duchi di Sussex, di allontanarsi dalla famiglia reale e trasferirsi in Canada. Che Harry fosse allergico al protocollo reale lo abbiamo sempre saputo, fin da quando era un ufficiale dell’esercito pronto a divertirsi in libera uscita, al giovane innamorato che ha sposato l’attrice americana più grande di lui di tre anni. prima di Meghan, però, il duca ha avuto due grandi amori, Chelsy Davy e Cressida Bonas. Chi è Cressida Bonas, l’ex fidanzata di Harry FOTO Sembra proprio che il principe Harry abbia un debole per le attrici: così come la sua Meghan, anche l’ex fidanzata Cressida Bonas fa parte del mondo dello spettacolo. Cressida e Harry erano stati insieme dal 2012 al 2015. A presentarli, Eugenie di York, grande amica di Cressida, ma, stando a vecchie indiscrezioni, l’attrice non avrebbe retto le ... Leggi la notizia su velvetgossip

