Avete mai visto il fratello di Francesco Facchinetti? Completamente diversi [FOTO] (Di sabato 11 gennaio 2020) Francesco Facchinetti è uno dei figli più famosi del celebre cantate della band, oggi sciolta, I Pooh. Roby Facchinetti però, ha ben 5 figli avuti da tre donne diverse. Il fratello di Dj Francesco, meno conosciuto, è nato nel 1987 ed ha intrapreso una carriera professionale Completamente diversa. Roberto Facchinetti, detto anche Roberto Jr, è nato dalle seconde nozze di Roby. Apparso in televisione lo scorso 10 gennaio 2020 nella trasmissione di Caterina Balivo, Vieni da Me, il fratello minore di Dj Francesco ha raccontato alcuni dettagli inediti sulla sua grande famiglia allargata. Il rapporto con Roby Facchinetti Ospite a Vieni da Me, Roberto Facchinetti ha parlato innanzitutto del padre affermando: “Anche dopo che sono cresciuto non è assolutamente cambiato nulla. Papà era ed è tuttora il mio eroe“. E poi aggiunge di aver avuto un legame molto forte con i ... Leggi la notizia su velvetgossip

beppe_grillo : Avete mai visto che molte volte le panchine nei parchi o nelle piazze sono spesso distanti dalle altre panchine? Ci… - GassmanGassmann : Ma avete capito bene cosa sta succedendo in Australia?!......no perché dato che vi vedo poco attivi ,forse non avet… - leoslips : RT @Y00NGIJK: Si ok il sesso è bello ma avete mai pensato alla possibilità di sentire Jungkook doppiato da Flavio Aquilone -