Avete mai visto il figlio di Sergio Castellitto? È già una star (Di sabato 11 gennaio 2020) figlio di Sergio Castellitto e di Margaret Mazzantini, il piccolo Pietro è pronto a camminare con le proprie gambe. Il ragazzo, classe 1991, ha infatti da sempre un sogno: quello di diventare un regista. A settembre si sono concluse le riprese della sua opera prima, I predatori, da lui scritto, diretto e anche interpretato. Prodotto da Fandango e da Rai Cinema, il film arriverà nelle sale italiane quest’anno. Pietro Castellitto, figlio di Sergio Castellitto I più invidiosetti lo staranno di certo pensando: facile sfondare nel mondo dello spettacolo quando hai due genitori così famosi come Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini. Soprattutto se vuoi farlo nel mondo della scrittura cinematografica, che perfettamente coniuga i mestieri dei due genitori. La verità, però, è che c’è un risvolto della medaglia che in molti non considerano e che grava enormemente sulla testa di quei ... Leggi la notizia su velvetgossip

