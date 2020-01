Avellino, tre nuove cinture nere per l’Asd Taekwondo (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Nera come la notte: la paura è lontana, e così le tentazioni e il male. Il nero racchiude tutti i colori delle altre cinture”. Chi pratica il Taekwondo sa che questo è sì il coronamento di un percorso fatto di fatiche e limiti da superare, ma soprattutto l’inizio di un nuovo metodo di allenamento, sia fisico che mentale. Sono tre gli allievi dell’Asd Taekwondo Avellino che hanno sostenuto e superato brillantemente gli esami di cintura nera Poom e Dan: Mattia Argenio, Gerardo Maffeo e Franco Picariello. Tre lupacchiotti che, con costanza e tenacia, hanno raggiunto una meta importante nel percorso di questa disciplina. Un percorso iniziato da bambini, un po’ per gioco, un po’ per curiosità, sul tatami del Country Sport di Picarelli (che da anni ospita le attività della società biancoverde, ndr), sotto la guida attenta del Maestro Alfonso ... Leggi la notizia su anteprima24

