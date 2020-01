Aurora nega di amare ancora Bonny ma Maria De Filippi ha prove e testimoni: “Ho letto i messaggi” (Di domenica 12 gennaio 2020) Bonny si è rivolto a C’è posta per te perché lo aiuti a recuperare il rapporto con la fidanzata Aurora, più giovane di 20 anni. Racconta che lei lo avrebbe lasciato per volere della madre. In studio la ragazza prova a negare ma Maria De Filippi la inchioda: “Ho letto i messaggi, gli hai scritto che lo amavi”. In studio anche un’amica (adesso ex) della giovane che conferma un incontro tra i due avvenuto appena una settimana fa: “L’ha organizzato lei”. Leggi la notizia su tv.fanpage

