Attacco concentrico al leader. Per far fuori il Movimento. Siluri dalla politica estera al fronte interno. Contro i 5S una strategia che parte da lontano (Di sabato 11 gennaio 2020) L’accerchiamento degli ultimi giorni al leader dei Cinque Stelle Luigi Di Maio unisce il fronte di Governo con quello interno del Movimento. È un Attacco senza esclusione di colpi, che spaziano dalla foto dove attende un aereo con la fidanzata Virginia Saba all’aeroporto di Madrid – erano i giorni di festa del Capodanno – e per questo lo si è accusato di essere assente dal ministero mentre scoppiava la crisi tra Usa e Iran, e arrivano alle feroci critiche di marginalità della politica estera italiana nella questione libica, come se da molti anni a questa parte l’Italia pesasse molto più di adesso. IL PIANO. Impossibile non vedere, a meno di voler proprio chiudere gli occhi, la stretta di quello stesso piano preciso e bel delineato che mira da anni a far scomparire i Cinque Stelle dalla scena politica. I media e le TV più influenti (non solo in Italia) sono gli strumenti ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

