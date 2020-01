ATP Cup 2020: Spagna-Australia 2-0, Nadal batte de Minaur in tre set e porta le Furie Rosse in finale contro la Serbia (Di sabato 11 gennaio 2020) Novak Djokovic batte e Rafael Nadal risponde. Il n.1 del mondo vince il secondo singolare della sfida contro l’Australia, valida per la semifinale dell’ATP Cup 2020, e conquista il punto decisivo per l’accesso all’atto conclusivo, dove vi sarà per l’appunto la Serbia (vittoriosa quest’oggi contro la Russia). Il maiorchino, con grinta e con carattere, è riuscito a prevalere nei confronti di un ottimo Alex de Minaur (n.18 del mondo), capace di tener molto impegnato Rafa per due frazioni, salvo poi cedere con lo score di 4-6 7-5 6-1 in 2 ore e 15 minuti di match. Una prestazione che conferma le eccezionali qualità agonistiche di Nadal che, pur non brillando dal punto di vista tecnico, è sempre tremendamente difficile da battere. Nel primo set l’avvio dell’iberico non è dei migliori: break in apertura e de Minaur da fondo fa valere una grande ... Leggi la notizia su oasport

