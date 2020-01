ATP Cup 2020, Novak Djokovic e Dusan Lajovic portano la Serbia in finale. Battuta la Russia (Di sabato 11 gennaio 2020) La Serbia è la prima finalista dell’ATP Cup 2020 di tennis: a Sydney, in Australia, i balcanici si sono imposti sulla Russia già al termine dei due singolari. Hanno vinto infatti sia Dusan Lajovic, nella sfida dedicata ai numeri due contro Karen Khachanov, sia Novak Djokovic, nel match riservato ai numeri uno. Tra poco in campo il doppio, ormai ininfluente. Nel primo singolare Dusan Lajovic ha superato, in un’ora e 50 minuti di gioco, Karen Khachanov con lo score di 7-5 7-6 (1). Per tutto il primo parziale i servizi sono dominanti e non ci sono palle break, poi nel dodicesimo gioco, alla prima occasione, dopo sedici punti giocati, il serbo converte il set point, chiudendo sul 7-5 in 50 minuti. Medesimo canovaccio nel secondo parziale, con assenza di break point che si è protratta questa volta fino al tie break, dove però il serbo è stato perfetto, chiudendo 7-1 dopo ... Leggi la notizia su oasport

