ATP Cup 2020: la Spagna di Nadal batte l’Australia per 3-0 e accede in finale. Domani supersfida con la Serbia di Djokovic (Di sabato 11 gennaio 2020) È la Spagna la seconda finalista dell’ATP Cup 2020: Rafael Nadal e compagni hanno infatti liquidato i padroni di casa dell’Australia per 3-0 e Domani affronteranno la Serbia, che nella notte ha a sua volta sconfitto a punteggio pieno il Canada. Il primo singolare tra Nick Kyrgios e Roberto Bautista Agut va in archivio senza le scintille e l’equilibrio che ci saremmo potuti attendere. In un match durato soltanto un’ora e ventidue minuti di gioco, il tennista nativo di Castellón de la Plana, infatti, supera senza particolari affanni il ventiquattrenne australiano con il punteggio finale di 6-1 6-4. La direzione dell’incontro è chiara fin dal principio: lo spagnolo si presenta facendo propri i primi cinque games della partita e porta a casa il primo set con facilità irrisoria. Decisamente più combattuto il secondo set, nel quale Bautista Agut piazza il break ... Leggi la notizia su oasport

