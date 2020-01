Atletica: Claudio Stecchi vola a 5.72 a Orleans. Ottima prima uscita indoor per l’astista azzurro (Di domenica 12 gennaio 2020) Chi ben comincia è alla metà dell’opera? Se lo augura Claudio Stecchi che ha iniziato con il piglio giusto la sua annata. Nel primo meeting indoor a cui l’astista azzurro ha preso parte, per la precisione al primo round del Perche Elite Tour a Orleans, in Francia, la quota raggiunta è stata notevole, ovvero 5.72. Una misura che è valsa il secondo posto finale al fiorentino, allenato da Giuseppe Gibilisco. Una prestazione convincente la sua, senza macchia a 5.52 ed a 5.62, mentre al terzo tentativo Stecchi è riuscito a oltrepassare i 5.72 citati. “La gara è stata molto lunga perché non c’erano tanti atleti top, quindi gli organizzatori hanno aggiunto qualche giovane in più che ha rallentato il ritmo fino a 5.62. Siamo arrivati a saltare 5.80 dopo quasi due ore e mezzo: non posso dire che fossi stanco ma è andata per le lunghe e quindi ho preferito rinunciare agli ultimi ... Leggi la notizia su oasport

