Atalanta, Gosens: «Siamo delusi perché abbiamo dominato»

Atalanta, parla Gosen dopo il pareggio contro l'Inter: ecco le parole dell'autore del gol del pareggio degli orobici Robin Gosens ha messo a segno il suo sesto gol in campionato, valido per il pareggio contro l'Inter. Ecco le sue parole a fine gara ai microfoni di DAZN. Gosens – «Manca il risultato, Siamo delusi perché soprattutto nella ripresa abbiamo dominato. Peccato per la mancata vittoria. Siamo partiti così così, poi abbiamo messo tutto a posto e nella ripresa Siamo usciti come leoni. Meritavamo di più. Ora c'è il girone di ritorno e, a livello personale, sono felice ma voglio fare ancora meglio. Sono cresciuto qui a Bergamo».

