Aston Villa-Manchester City: probabili formazioni, pronostico e quote (Di sabato 11 gennaio 2020) Aston Villa-Manchester City: probabili formazioni, pronostico e quote Presso il Villa Park di Birmingham, domenica 12 gennaio alle ore 17:30 si giocherà Aston Villa-Manchester City. La partita sarà valida per la 22esima giornata di Premier League. L’Aston Villa è in quartultima posizione in graduatoria a 21 punti e nella scorsa partita ha vinto in trasferta contro il Burnley per 1-2. Un successo salvifico per i Villans, scivolati nelle zone basse della classifica dopo un avvio di stagione discreto. Dopo i tanti milioni spesi in estate ci si aspettava sicuramente qualcosa in più, ma l’obiettivo dei neopromossi resta la permanenza in Premier. Invece, il Manchester City è terzo in classifica con 44 punti e durante la scorsa giornata ha trovato i tre punti in casa contro l’Everton grazie al risultato di 2-1. I citizens con un successo avrebbero modo di scavalcare ... Leggi la notizia su termometropolitico

AntoVitiello : Conferme pure dal Milan, Reina in prestito all'Aston Villa - DiMarzio : #Calciomercato #Milan | Reina saluta, direzione Aston Villa: operazione conclusa in serata ? - SkySport : ?? Pepe #Reina lascia il #Milan per la #PremierLeague #SkyCalciomercato -