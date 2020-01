Aston Villa-Manchester City, Premier League: pronostici (Di sabato 11 gennaio 2020) Aston Villa-Manchester City è il posticipo della domenica della ventiduesima giornata di Premier League, si gioca alle 17.30: probabili formazioni, pronostici e la diretta in tv e in streaming. Aston Villa – Manchester City domenica ore 17:30 Il Liverpool ha vinto anche in casa del Tottenham e non ha nessuna intenzione di dare speranze di rimonta alle inseguitrici. Quanto meno il Manchester City può approfittare dello scivolone del Leicester – sconfitto in casa dal Southampton – per riportarsi al secondo posto. Per farlo dovrà battere l’Aston Villa, squadra in lotta per non retrocedere che sta passando un brutto periodo a causa di alcuni infortuni che hanno colpito dei calciatori titolari. Le ultime notizie sulle formazioni In questa partita già molto difficile, l’Aston Villa dovrà fare a meno di Tom Heaton, Jed Steer, John McGinn, Keinan Davis e ... Leggi la notizia su ilveggente

