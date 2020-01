Ascolti, vince al debutto Il Cantante Mascherato (Di sabato 11 gennaio 2020) debutto vincente per Il Cantante Mascherato, il nuovo show canoro condotto da Milly Carlucci su Rai1, che ha sfiorato i quattro milioni e mezzo di telespettatori e il 21% di share (4 milioni 437 mila spettatori e il 20.9%), registrando un picco di 5 milioni 768mila spettatori alle 21.54. Su Canale 5 in calo Il Grande Fratello Vip: la seconda puntata ha fatto segnare 2 milioni 922mila spettatori pari al 16.76%. Su Italia 1 il film Giustizia privata ha raccolto 1 milione 636mila con il 6.75%; su Rai3 buon seguito per il film proposto in prima visione assoluta Io sono Tempesta con Marco Giallini, Elio Germano e Eleonora Danco, che ha totalizzato 1 milione 593mila pari al 6.5%; su Rete4 Quarto Grado ha totalizzato 1 milione 157mila con il 6.1%; su Rai2 il consueto doppio appuntamento con la serialità americana di N.C.I.S. Los Angeles è stato seguito da 1 milione 103mila spettatori con il ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

