Ascolti Tv venerdì 10 gennaio 2020: Il Cantante Mascherato sfidava il GF (Di sabato 11 gennaio 2020) Questo articolo Ascolti Tv venerdì 10 gennaio 2020: Il Cantante Mascherato sfidava il GF è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ascolti Tv venerdì 10 gennaio: grande attesa per i dati della serata di ieri, che metteva di fronte il ‘Grande Fratello Vip’ e ‘Il Cantante Mascherato’. C’era senza alcun dubbio grandissima attesa per i dati Auditel della serata di ieri 10 gennaio. Infatti a dominare era la sfida tra ‘Il Cantante Mascherato’, programma targato RaiUno … Leggi la notizia su youmovies

davidemaggio : Ascolti TV di ieri, venerdì 10 gennaio 2020. Il Cantante Mascherato 4.4 mln - 20.9%, GF Vip in calo (2,9 mln - 16.… - andreapalazzo2 : RT @davidemaggio: Ascolti TV di ieri, venerdì 10 gennaio 2020. Il Cantante Mascherato 4.4 mln - 20.9%, GF Vip in calo (2,9 mln - 16.8%) h… - Veronique__94 : RT @PaoloSutera: 4,4 mln sono un dato ottimo per la partenza di un programma inedito come #IlCantanteMascherato, ma onestamente mi aspettav… -